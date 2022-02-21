Алтайский бизнес-омбудсмен просит губернатора отменить QR-коды

Он направил обращение Фото: Олег УКЛАДОВ

Бизнес-омбудсмен Андрей Осипов просит губернатора Алтайского края Виктора Томенко отменить QR-коды. Он направил обращение главе региона.

– На сегодняшний день наблюдается снижение количества заболевших COVID-19 и госпитализированных граждан. Кроме того, и это главное, наличие QR-кодов в последнее время персстало играть стимулирующую роль для увеличения количества вакцинированных. Необходимо отметить и тот факт, что, к сожалению, во многих общественных местах действие данного пункта указа фактически не соблюдается, – сказано в обращении

Бизнес-омбудсмен просит главу региона отменить проверку QR-кода при посещении общественных мест.

Напомним, число заболевших коронавирусом продолжает расти в Алтайском крае. За минувшие сутки выявили 3900 зараженных. Их общее число превысило 212 тысяч человек.