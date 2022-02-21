Число заболевших ковидом в Алтайском крае превысило 212 тысяч

Количество тяжелобольных – 532, из них подключено к аппаратам ИВЛ –173 Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 3900 зараженных коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 212263 человек, сообщает оперативный штаб региона.

– По состоянию на 21 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2860 человек.

Кроме этого, 229 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отметили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 532, из них подключено к аппаратам ИВЛ –173.

Из общего числа заболевших 959 случаев – завозные, в т.ч. 250 – из-за рубежа; 143351 случаев – по контакту с ранее заболевшими