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Общество21 февраля 2022 7:17

Школа Барнаула получила сообщение о минировании

Письмо пришло на электронную почту
Герман Архаров
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Официальной информации о случившемся не поступало

Официальной информации о случившемся не поступало

Фото: Олег УКЛАДОВ

21 февраля школа № 127 краевой столицы получила сообщении о минировании. Об этом пишут в группе «Инцидент Барнаул».

– На электронную почту школы № 127 пришло письмо с сообщением о заложенном взрывном устройстве, – отметил источник

Официальной информации о случившемся не поступало.

Напомним, 20 января, все школы краевой столицы получили сообщения о минировании. Правоохарнители проверили образовательные учреждения Барнаула и не обнаружили взрывных устройств.