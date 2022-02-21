Школа Барнаула получила сообщение о минировании

Официальной информации о случившемся не поступало Фото: Олег УКЛАДОВ

21 февраля школа № 127 краевой столицы получила сообщении о минировании. Об этом пишут в группе «Инцидент Барнаул».

– На электронную почту школы № 127 пришло письмо с сообщением о заложенном взрывном устройстве, – отметил источник

Официальной информации о случившемся не поступало.

Напомним, 20 января, все школы краевой столицы получили сообщения о минировании. Правоохарнители проверили образовательные учреждения Барнаула и не обнаружили взрывных устройств.