После закрытия моста жители Новоалтайска написали петицию президенту

По плану работы завершат до конца 2022 года
Фото: Олег УКЛАДОВ
После закрытия на ремонт путепровода, соединяющего Новоалтайск и поселок Белоярск местные жители тратят много времени на дорогу. Они направили петицию президенту, пишет «Толк».
– Дополнительное образование и спортивные секции в итоге стали вообще недоступны нашим детям. Все свободное время дети тратят на проезд, и вернуться назад в центр Новоалтайска стало невозможны, – сообщила автор петиции.
По словам местных жителей, до закрытия моста время проезда до школ и детсадов жителей Белоярска и Велижановки занимало 15-30 минут, а сейчас они вынуждены тратить на дорогу от одного до полутора часов.
Владимир Бодунов, председатель комитета по ЖКХ, энергетике, транспорту и строительству администрации Новоалтайска, призвал местных жителей к терпению. Он отметил, что ремонт моста назрел давно, путепровод представлял угрозу.
По плану работы завершат до конца 2022 года, специалисты обещают сделать это как можно быстрее.