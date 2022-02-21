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Общество21 февраля 2022 6:20

После закрытия моста жители Новоалтайска написали петицию президенту

Они стали тратить много времени на дорогу
Источник:kp.ru
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По плану работы завершат до конца 2022 года

По плану работы завершат до конца 2022 года

Фото: Олег УКЛАДОВ

После закрытия на ремонт путепровода, соединяющего Новоалтайск и поселок Белоярск местные жители тратят много времени на дорогу. Они направили петицию президенту, пишет «Толк».

– Дополнительное образование и спортивные секции в итоге стали вообще недоступны нашим детям. Все свободное время дети тратят на проезд, и вернуться назад в центр Новоалтайска стало невозможны, – сообщила автор петиции.

По словам местных жителей, до закрытия моста время проезда до школ и детсадов жителей Белоярска и Велижановки занимало 15-30 минут, а сейчас они вынуждены тратить на дорогу от одного до полутора часов.

Владимир Бодунов, председатель комитета по ЖКХ, энергетике, транспорту и строительству администрации Новоалтайска, призвал местных жителей к терпению. Он отметил, что ремонт моста назрел давно, путепровод представлял угрозу.

По плану работы завершат до конца 2022 года, специалисты обещают сделать это как можно быстрее.