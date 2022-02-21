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Общество21 февраля 2022 3:25

Алтайский хирург объяснил, почему в пандемию стоит откладывать плановые операции

Герман Архаров
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При экстренных операциях большую роль играют время доставки пациента в стационар

При экстренных операциях большую роль играют время доставки пациента в стационар

Фото: Татьяна Гейнрих

Во время операций в пандемию возрастает риск образования тромбоза и закупорки сосудов, поэтому плановые операции стоит перенести. Об этом в разговоре c altapress.ru рассказал Алексей Петриков, флеболог и сосудистый хирург.

– Другое дело, если пациент инфицирован или есть подозрение на ковид, и никаких других вариантов в экстренных случаях быть не может: надо оперировать, – отметил Петриков.

При экстренных операциях большую роль играют время доставки пациента в стационар, состояние больного, а также сопутствующие заболевания. При наличии ковида возрастает риск тромботических событий.

Хирург считает, что плановые операции во время пандемии следует отложить, ели жизни пациента ничего не угрожает и его здоровье не ухудшается.

Напомним, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в Алтайском крае превысило 208 тысяч человек.