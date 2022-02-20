В Алтайском крае за сутки выявили 4,1 тысячи новых случаев ковида

Общее число умерших в крае составило 9 238 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки, по данным на 20 февраля, выявили 4113 новых случая заболевания коронавирусом. Большинство заболевших — это жители Барнаула, сообщает оперативный штаб.

- За минувшие сутки в крае зарегистрировано 4113 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией, - говорится в сводке.

Вместе с тем, число тяжелобольных пациентов при таком уровне заболеваемости сравнительно остается невысоким — 496 человек, из них подключено к аппаратам ИВЛ –164. Скончались за этот же период 21 человек, а общее число умерших в крае составило 9 238 человек.