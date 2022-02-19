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Общество19 февраля 2022 4:25

Специалисты разработали макет благоустройства барнаульского парка «Юбилейный»

К работам планируют приступить в этом году
Герман Архаров
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Макет представляет собой полную концепцию благоустройства парка

Макет представляет собой полную концепцию благоустройства парка

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В администрации краевой столицы установили макет будущего парка «Юбилейный». Его разработал институт архитектуры и дизайна АлтГТУ, сообщает мэрия.

– Макет представляет собой полную концепцию благоустройства парка. Благодаря ему можно увидеть масштаб запланированных работ. На их выполнение потребуется около пяти лет, – отметили в горадминистрации.

К обустройству парка планируют приступить в этом году.

Ранее мы писали о том, что в Барнауле геологи исследовали грунт в парке «Изумрудный» и выяснили, почему из пруда вытекала вода. Подробнее об этом можно прочитать здесь.