В Барнауле геологи выяснили, по какой причине вытекала вода из пруда в Изумрудном парке

В парке придется создавать новую гидроизоляцию. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле геологи исследовали грунт в парке «Изумрудный» и выяснили, почему из пруда вытекала вода. Об этом написал управляющий территорий Владислав Вакаев на своей странице Facebook.

– Перед этим экскаватором мы сделали несколько шурфов. И получили довольно любопытную информацию. Оказалось, что дно пруда имело гидроизоляцию в виде толстой полиэтиленовой пленки, которая была закрыта довольно большим слоем песка и щебня. Что из этого следует? Во-первых, стала понятна причина утечки воды из пруда: пленка от времени просто пришла в негодность, – написал Вакаев.

Теперь в парке придется создавать новую гидроизоляцию. Для нее планируют использовать более прочные и долговечные материалы. Это позволит значительно увеличить срок эксплуатации восстановленного пруда.

Кроме того, как написал управляющий, при реконструкции удастся сэкономить бюджетные средства, так как можно не зачищать весь «пирог» до основания, а удалить только донные отложения до слоя щебня и завезти песок. Сверху на него будет проложена новая гидроизоляция.