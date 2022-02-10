Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
-20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 февраля 2022 1:39

В Барнауле геологи выяснили, по какой причине вытекала вода из пруда в Изумрудном парке

Была нарушена гидроизоляция
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий(0)
В парке придется создавать новую гидроизоляцию.

В парке придется создавать новую гидроизоляцию.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле геологи исследовали грунт в парке «Изумрудный» и выяснили, почему из пруда вытекала вода. Об этом написал управляющий территорий Владислав Вакаев на своей странице Facebook.

– Перед этим экскаватором мы сделали несколько шурфов. И получили довольно любопытную информацию. Оказалось, что дно пруда имело гидроизоляцию в виде толстой полиэтиленовой пленки, которая была закрыта довольно большим слоем песка и щебня. Что из этого следует? Во-первых, стала понятна причина утечки воды из пруда: пленка от времени просто пришла в негодность, – написал Вакаев.

Теперь в парке придется создавать новую гидроизоляцию. Для нее планируют использовать более прочные и долговечные материалы. Это позволит значительно увеличить срок эксплуатации восстановленного пруда.

Кроме того, как написал управляющий, при реконструкции удастся сэкономить бюджетные средства, так как можно не зачищать весь «пирог» до основания, а удалить только донные отложения до слоя щебня и завезти песок. Сверху на него будет проложена новая гидроизоляция.