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Общество19 февраля 2022 3:30

Ковидную поликлинику закрывают в Диагностическом центре Алтая

Она не будет работать с 21 февраля
Герман Архаров
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Ее открыли 2 февраля

Ее открыли 2 февраля

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 21 февраля в Диагностическом центре Алтайского края, расположенном в Барнауле, закрывают ковидную поликлинику. Это связано с эпидобстановкой –заболевших ковидом становится меньше, говорится на сайте медучреждения.

– В связи со значительным снижением числа заболевших новой короновирусной инфекцией COVID-19, «ковидная поликлиника» Диагностического центра Алтайского края с 21 февраля прекращает свою работу, – сказано на сайте.

Медики, которые трудились в поликлинике, теперь будут работать на плановом приеме нековидных пациентов.

При этом для больных с COVID-19 продолжает работу кабинет для КТ легких. Туда моно попасть по направлению из поликлиник по месту жительства. Кроме того, функционирует ПЦР-лаборатория.

Ранее мы подробно рассказывали о работе ковидной поликлиники. Ее открыли 2 февраля.