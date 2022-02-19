Ковидную поликлинику закрывают в Диагностическом центре Алтая

Ее открыли 2 февраля Фото: Олег УКЛАДОВ

С 21 февраля в Диагностическом центре Алтайского края, расположенном в Барнауле, закрывают ковидную поликлинику. Это связано с эпидобстановкой –заболевших ковидом становится меньше, говорится на сайте медучреждения.

– В связи со значительным снижением числа заболевших новой короновирусной инфекцией COVID-19, «ковидная поликлиника» Диагностического центра Алтайского края с 21 февраля прекращает свою работу, – сказано на сайте.

Медики, которые трудились в поликлинике, теперь будут работать на плановом приеме нековидных пациентов.

При этом для больных с COVID-19 продолжает работу кабинет для КТ легких. Туда моно попасть по направлению из поликлиник по месту жительства. Кроме того, функционирует ПЦР-лаборатория.

Ранее мы подробно рассказывали о работе ковидной поликлиники. Ее открыли 2 февраля.