Принимают с ковидом и без: как Диагностический центр работает в пандемию

Со 2 февраля работает ковидная поликлиника Фото: Олег УКЛАДОВ

Со 2 февраля в Диагностическом центре Алтайского края открыли ковидную поликлинику. При этом медучреждение принимает и неинфицированных COVID-19 пациентов. Об особенностях работы медучреждения во время пандемии рассказала главный врач Жанна Вахлова.

«Красная зона»

– Для первичного приема больных с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее в Диагностическом центре открыли ковидную поликлинику. Все температурящие пациенты, которые не могут дозвониться до территориальной поликлиники, попадают на нашу горячую линию. Их приглашают на прием сюда, – отметила главврач.

Всего в «красной» зоне трудятся 40 специалистов, в день принимают до 500 человек. 3 февраля пришло 90 пациентов, с каждым днем их число увеличивается и медики готовятся к тому, что нагрузка возрастет.

Жанна Вахлова Фото: Олег УКЛАДОВ

Пациентов принимают планово с 8 до 20 часов. Это сделано для того, чтобы избежать очередей. Сейчас за медучреждением закреплены крупные поликлиники краевой столицы – №14, №1 и №7.

– Они были выбраны потому что в этих медучреждениях у пациентов есть проблемы с возможностью попасть на прием или вызвать врача на дом, – отметила Жанна Вахлова.

Как Диагностический центр работает в пандемию Фото: Олег УКЛАДОВ

В ковидной поликлинике по направлению из медицинских организаций проходят КТ легких пациенты с подтвержденным ковидом и подозрением на него. Продолжает работу и главная «ковидная» ПЦР – лаборатория Алтайского края. За 3 февраля обработали 9100 тестов, это самое большое число с начала пандемии. Мощности продолжат наращивать и дальше.

Как Диагностический центр работает в пандемию Фото: Олег УКЛАДОВ

Плановый прием

В «чистой» зоне Диагностического центра специалисты ведут прием плановых больных, которым также требуется медицинская помощь.

– Для защиты и охраны здоровья сотрудников и посетителей Диагностического центра Алтайского края в учреждении разработан и интегрирован в медицинскую информационную систему алгоритм, позволяющий обнаруживать пациентов с подтвержденным СOVID-19, которые записаны на прием к специалистам «чистой» зоны, – подчеркнули медики.

Как Диагностический центр работает в пандемию Фото: Олег УКЛАДОВ

«Красная» и «чистая» зоны изолированы друг от друга, есть строгая система эпидконтроля, разные входы и даже разные вентиляционные системы.

Ориентировочно в новом режиме Диагностический центр Алтайского края будет работать до 30 апреля. Все будет зависеть от эпидобстановке в регионе.

Как Диагностический центр работает в пандемию Фото: Олег УКЛАДОВ

Как Диагностический центр работает в пандемию Фото: Олег УКЛАДОВ

Как Диагностический центр работает в пандемию Фото: Олег УКЛАДОВ

Как Диагностический центр работает в пандемию Фото: Олег УКЛАДОВ

Как Диагностический центр работает в пандемию Фото: Олег УКЛАДОВ

Как Диагностический центр работает в пандемию Фото: Олег УКЛАДОВ

Как Диагностический центр работает в пандемию Фото: Олег УКЛАДОВ

Как Диагностический центр работает в пандемию Фото: Олег УКЛАДОВ

Как Диагностический центр работает в пандемию Фото: Олег УКЛАДОВ

Как Диагностический центр работает в пандемию Фото: Олег УКЛАДОВ

Как Диагностический центр работает в пандемию Фото: Олег УКЛАДОВ

Как Диагностический центр работает в пандемию Фото: Олег УКЛАДОВ

Как Диагностический центр работает в пандемию Фото: Олег УКЛАДОВ

Как Диагностический центр работает в пандемию Фото: Олег УКЛАДОВ

Как Диагностический центр работает в пандемию Фото: Олег УКЛАДОВ

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