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Происшествия18 февраля 2022 12:46

В ДТП с погибшим полицейским на Алтае пострадал следователь

В отношении 60-летнего мужчины, который вылетел на встречку, возбудили уголовное дело
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Следственное управление выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего сотрудника полиции

Следственное управление выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего сотрудника полиции

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае в ДТП на трассе Мартыново-Тогул-Залесово, где погиб молодой полицейский, пострадал следователь СК. Авария произошла утром 18 февраля в двух километрах от перекрестка села Дмитро-Титово Кытмановского района, сообщает краевой следственный комитет.

- Водитель автомобиля марки «Рено Кангу» под управлением 60-летнего подозреваемого, нарушил правила дорожного движения. Не убедившись в безопасности, он совершил обгон движущихся в попутном направлении легкового и грузового автомобилей, - рассказали в ведомстве.

Пострадавшие находились в автомобиле «Мазда Фамилия». В результате ДТП полицейский скончался на месте происшествия, следователь СК с множественными переломами и травмой живота в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение. Пассажир Мазды и водитель Рено также госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Следователь и сотрудник полиции были при исполнении и направлялись в следственный отдел города Заринска.