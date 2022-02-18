В ДТП с погибшим полицейским на Алтае пострадал следователь

Следственное управление выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего сотрудника полиции Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае в ДТП на трассе Мартыново-Тогул-Залесово, где погиб молодой полицейский, пострадал следователь СК. Авария произошла утром 18 февраля в двух километрах от перекрестка села Дмитро-Титово Кытмановского района, сообщает краевой следственный комитет.

- Водитель автомобиля марки «Рено Кангу» под управлением 60-летнего подозреваемого, нарушил правила дорожного движения. Не убедившись в безопасности, он совершил обгон движущихся в попутном направлении легкового и грузового автомобилей, - рассказали в ведомстве.

Пострадавшие находились в автомобиле «Мазда Фамилия». В результате ДТП полицейский скончался на месте происшествия, следователь СК с множественными переломами и травмой живота в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение. Пассажир Мазды и водитель Рено также госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Следователь и сотрудник полиции были при исполнении и направлялись в следственный отдел города Заринска.