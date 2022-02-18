Погибшим полицейским на алтайской трассе оказался 23-летний Дмитрий Цорн

Погибший полицейский работал в органах с 2019 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Стала известна личность погибшего в результате ДТП 18 февраля на Алтайской трассе полицейского. Им оказался 23-летний Дмитрий Цорн. Близким молодого сержанта выразили соболезнование от лица министерства внутренних дел, говорится на сайте ведомства.

- Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Анатольевич Подолян, весь личный состав полиции Алтайского края, Алтайский краевой Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск с прискорбием извещают о гибели при исполнении служебных обязанностей полицейского поста внутренней охраны изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых МО МВД России «Кытмановский», сержанта полиции Дмитрия Сергеевича Цорна и выражают самое глубокое и искреннее соболезнование семье, родным и близким погибшего сотрудника, - говорится в сообщении.

Светлая память о Цорне Дмитрии Сергеевиче навсегда останется в сердцах его родных, близких и коллег по службе Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Трагедия произошла утром в 8.20 на автодороге «Мартыново – Тогул – Залесово». Полицейский ехал на пассажирском сидении в автомобиле «Мазда». Им на встречку выскочил решивший пойти на обгон «Рено Кангу Экспресс», который ехал со стороны Заринска в направлении села Кытманово. В результате ДТП молодой полицейский погиб на месте до приезда скорой помощи.

О сотруднике известно, что он родился в селе Сосновый Лог Кытмановского района. После окончания Барнаульского лицея железнодорожного транспорта поступил поступил в 2019 году на службу в органы на должность полицейского поста внутренней охраны изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых в Кытманово.

- Светлая память о Цорне Дмитрии Сергеевиче навсегда останется в сердцах его родных, близких и коллег по службе, - сказали в пресс-службе.

Семье погибшего сотрудника будет оказана вся необходимая помощь и поддержка со стороны руководства и личного состава органов внутренних дел Алтайского края.