На Алтае перекроют дорогу из-за движения военных колонн

В ГИБДД призывают водителей с пониманием отнестись к ситуации Фото: Олег УКЛАДОВ

17 февраля в Алтайском крае перекроют движение на трассе из-за движения военных. Об этом предупреждают в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

Проезд перекроют с 19.30 часов до 21.55 на на автодороге «н.п. Украинский – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – а/д «подъезд к с. Косиха» – н.п. Косиха».

В ГИБДД призывают водителей с пониманием отнестись к ситуации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в мае планируют перекрыть мост в районе Нового рынка на период ремонта.