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Общество17 февраля 2022 10:02

Ремонт моста на Новом рынке в Барнауле может занять меньше времени, чем планировалось

Вместо двух лет путепровод перекроют примерно на 1,5 года
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Могут двинуться сроки перекрытия путепровода

Могут двинуться сроки перекрытия путепровода

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Ремонт моста на Новом рынке в Барнауле может занять меньше времени, чем планировалось изначально. Об этом рассказал заместитель мэра по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Антон Шеломенцев «Вечернему Барнаулу»

– Срок перекрытия составит не два года, а примерно год и шесть месяцев, – сказал Шеломенцев.

Также могут двинуться сроки перекрытия путепровода. Ориентировочная дата – 15 мая, но все будет зависеть от погодных условий.

На данный момент представители городской общественности, чиновники и перевозчики обсуждают схему движения общественного транспорта.