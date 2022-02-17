Могут двинуться сроки перекрытия путепровода Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Ремонт моста на Новом рынке в Барнауле может занять меньше времени, чем планировалось изначально. Об этом рассказал заместитель мэра по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Антон Шеломенцев «Вечернему Барнаулу»

– Срок перекрытия составит не два года, а примерно год и шесть месяцев, – сказал Шеломенцев.

Также могут двинуться сроки перекрытия путепровода. Ориентировочная дата – 15 мая, но все будет зависеть от погодных условий.

На данный момент представители городской общественности, чиновники и перевозчики обсуждают схему движения общественного транспорта.