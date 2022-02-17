Барнаульцы могут обсудить новую схему движения транспорта

Работы начнутся в мае, а завершить их планируют в ноябре 2023 года Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле продолжается подготовительная работа перед закрытием на реконструкцию путепровода в районе Нового рынка. Наступила стадия обсуждения временной схемы движения общественного транспорта.

Этап подготовки

Активная фаза начнется в мае, но уже к этому моменту должен быть проработан ряд вопросов, и самый главный из них - транспортный. Ежедневно путепровод на Новом рынке проезжают свыше 105 тысяч автомобилей, 55 трамваев, 42 троллейбуса и чуть менее 200 автобусов большой и средней вместимости, а также 162 маршрутки. Это огромный поток, который необходимо грамотно перерас-пределить на период реконструкции. После ее завершения, как обещают проектировщики, трафик увеличится на 30%. Это станет возможным за счет увеличения числа полос для движения.

- В ходе реконструкции будут демонтированы старые путепроводы и построены новые. Будет выполнена забивка новых свай, проведен монтаж новых пролетных строений, предусмотрено увеличение количества полос движения автомобильного транспорта с 4 до 6 и расширение тротуаров до трех метров, установка нового барьерного ограждения, отвечающего требованиям безопасности. Чтобы обеспечить беспрепятственное движение трамваев, пути будут находиться на разных уровнях с проезжей частью, - рассказывает замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.

Работы начнутся в мае, а завершить их планируют в ноябре 2023 года. Власти краевой столицы намерены потратить на реконструкцию около 2 млрд рублей.

Важно каждое мнение

А в это время мэрия уже представила на суд жителей Барнаула предложения по организации временных схем движения автобусов, трамваев и троллейбусов. Так как в приоритете бесперебойная работа именно общественного транспорта, поступило предложение о создании выделенных полос на основных магистралях, а также обособления трамвайной линии на улице Челюскинцев. Это необходимо сделать, так как на период реконструкции путепровода часть вагонов пустят именно по данному маршруту, и они не должны стоять в пробке вместе с остальными участниками движения.

Специалисты разработали три схемы - отдельно для каждого вида общественного транспорта. Они находятся в открытом доступе, на сайте администрации города. Барнаульцы могут принять участие в обсуждении представленных вариантов. Предложения и замечания принимаются на адрес электронной поч-ты dbts16@dbts.barnaul-adm.ru. Также комментарии можно оставить на портале «Госуслуги» через платформу обратной связи. Открытое обсуждение продлится до 28 февраля.

Отдельные полосы и смена светофоров

Уже точно решено, что на период реконструкции путепроводов на парковке у торгового центра «Пионер» будет построено разворотное кольцо для трамваев, а троллейбусные маршруты № 1, № 6, № 7 будут укорочены до Дома быта.

Чтобы повысить пропускную способность на тех магистралях, которые возьмут на себя основную транспортную нагрузку, изменят работу светофорных объектов, а на четырех установят дополнительные секции для постоянного поворота. Также предполагается полный запрет на стоянку автомобилей на целом ряде улиц, где это может создать затруднительный проезд. Помимо этого, будет ограничено движение грузового транспорта по ул. Челюскинцев, проспекту Калинина, от пл. Октября до ул. Северо-Западной, с 6.00 до 10.00 и с 15.00 до 21.00.

Глава Барнаула Вячеслав Франк в свою очередь призвал депутатов городской Думы провести работу с населением, ведь напряженный трафик будет продолжительное время, и поэтому важно узнать мнения горожан по этому поводу и прислушаться к предложениям.

- Если у жителей есть конкретные предложения, то ваша задача - заняться их проработкой вместе с представителями администраций районов и города. Призываю каждого из вас не просто подключаться к совещаниям по этой тематике, которые регулярно проходят в администрации, но и быть активными участниками этого процесса, - резюмировал Вячеслав Франк