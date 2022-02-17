1,3 млрд рублей выделят в Алтайском крае на решение проблем теплоснабжения в Яровом

Со второй половины прошлого года имущество ТЭЦ вернулось в муниципальную собственность Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Из бюджета Алтайского края выделят 1,3 млрд рублей на решение проблем с теплоснабжением в Яровом. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– Со второй половины прошлого года имущество ТЭЦ вернулось в муниципальную собственность, поэтому у Правительства края и администрации города Ярового появилась возможность вкладывать средства в развитие станции, – пояснили в пресс-службе.

Часть денег пойдет на установку дополнительного резервного котла. Более 100 млн рублей направят на ремонт теплосетей, закупку угля и погашение кредитов. Также за счет этих средств спроектируют перспективную схему теплоснабжения города.

Напомним, в этом отопительном сезоне в Яровом произошло несколько аварий на ТЭЦ. Котлы один за одним выходили из строя из-за зашлакованности.