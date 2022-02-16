Водитель иномарки пострадал в ДТП на алтайской трассе

Мужчину доставили в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

15 февраля на 64-м километре дороги «Алтай-Кузбасс» недалеко от села Шатуново столкнулись иномарки. В результате ДТП пострадал один человек, сообщает региональное управление МВД.

По предварительным данным, 24-летний водитель Toyota Crown двигался со стороны Кемеровской области в направлении Барнаула. Он не справился с управлением и выехал встречную полосу, где столкнулся с Skoda Octavia. За рулем был 40-летний мужчина

– В результате ДТП водителя автомобиля Skoda с травмами различной степени тяжести доставили в больницу Заринска, – отметили в ведомстве.

Правоохранители проводят проверку по факту этой аварии.

Ранее мы сообщали, что 15 февраля в Алтайском крае произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.