Юных певцов и авторов песен Алтайского края приглашают к участию в проекте «Ты - талант!»

В рамках проекта пройдет отбор на лучший авторский текст песни и кастинг вокалистов

Студия звукозаписи «Ладо» открывает новые возможности для талантливых детей Алтайского края и объявляет старт проекту «Ты — талант!», целью которого является создание возможностей для творческого развития талантливых детей.

В рамках проекта пройдет отбор на лучший авторский текст песни и кастинг вокалистов среди детей, проживающих на территории региона в возрасте от 10 до 18 лет (включительно). По итогам отбора организаторы пригласят детей для записи 10 авторских песен в профессиональной студии звукозаписи. К участникам, которые не смогут приехать на студию, команда проекта приедет домой со всей необходимой техникой.

Финалом проекта станет концерт для жителей Барнаула, на котором участники выступят с готовыми авторскими композициями, а альбом песен будет размещен в социальных сетях и на общедоступных музыкальных площадках. Автором слов или музыки, исполнителем или соисполнителем каждой песни станет талантливый ребёнок. Вместе с ним в проекте будут принимать участие местные популярные музыканты, вокалисты, артисты!

Для подачи заявки на участие необходимо заполнить форму по ссылке. Заявки принимаются с 1 по 28 февраля (включительно), участие в проекте абсолютно бесплатно.

Ознакомиться с положением и следить за новостями проекта можно в официальной группе проекта «Ты-Талант!».

Проект реализуется на средства гранта Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» при поддержке Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края и АНО «Дом идей».