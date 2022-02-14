В алтайских ковидных госпиталях работают 142 ординатора медуниверситета

В лечебные учреждения трудоустроены 251 из 299 ординаторов первого года обучения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в ковидных госпиталях работают 142 ординатора медицинского университета. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Директор Института ординатуры АГМУ Анастасия Скударнова рассказывает, что в лечебные учреждения трудоустроены 251 из 299 ординаторов первого года обучения, 254 из 332 ординаторов второго года обучения. Из них 142 человека работают именно в ковидных отделениях. На данный момент процент трудоустроенных студентов составляет 81% от общего числа обучающихся.

- Работа в инфекционном госпитале - это бесценный и в своем роде уникальный опыт. Экстремальные ковидные условия лишь обостряют навыки первоклассного специалиста и дают колоссальный рост. Нам приходится принимать быстрые решения, действовать без промедления, ведь на кону человеческая жизнь, а значит, у нас нет права на ошибку, - рассказывает ординатор Михаил Витько.

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