В Алтайском крае за сутки выявили 4,8 тыс заболевших COVID-19

Общее число заболевших коронавирусом в регионе за период пандемии составляет почти 182,5 тыс человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае растет число заболевших коронавирусом. За минувшие сутки был поставлен новый антирекорд - выявили 4817 новых случаев COVID-19. При этом выздоровело более 1,2 тыс человек. Данные приводит региональный оперштаб.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 182 492 человек, в т. ч. 23742 ребенка. Выздоровели 123 247 человек (+ 1245). Умерли 9 112 человек (+16), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 7 641 человека (+16), иные причины смерти – 1 471 человек (+0), - пишет оперштаб.

Отметим, что более 2,6 тыс жителей с подтвержденной инфекцией и 204 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят лечение в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 407, из них подключено к аппаратам ИВЛ –138. Резервных коек осталось 447. Вакцинацию против коронавируса в алтайском крае проходят 1 318 475 человек, в том числе 1 664 ребенка (от 12 до 17 лет).

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