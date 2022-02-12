Жительница Барнаула просидела в очереди к врачу больше шести часов

В Алтайском крае теперь при легком течении ковида и ОРВИ можно открыть больничный по телефону Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула пожаловалась на огромные очереди в поликлинике №10. Она написала в паблике «Черное и белое Барнаул», что просидела в поликлинике с 14 часов дня до позднего вечера.

- Пришла на приём к терапевту в 14 часов. Сейчас время 20.40, а я до сих пор сижу в очереди и передо мной еще четыре человека! Прямо рекорд какой-то! Тут здоровому то человеку трудно столько высидеть, а больному вообще проще умереть, чем попасть к врачу! – пожаловалась горожанка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алтайском крае теперь при легком течении ковида и ОРВИ можно открыть больничный по телефону. Для этого нужно обратиться в колл-центр поликлиники. Медработник проведет опрос и при легком течении болезни пациент до недели может лечиться дома самостоятельно, соблюдая рекомендации врача. Если через семь дней симптомы прошли, человека также дистанционно выпишут.