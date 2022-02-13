Житель Тальменского района перевел мошенникам 1 млн рублей, покупая фронтальный мини-погрузчик

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ Фото: Олег УКЛАДОВ

В Тальменском районе в полицию обратился мужчина с заявлением, что мошенники похитили у него 1 млн рублей, когда он пытался купить фронтальный мини-погрузчик в интернете. Как сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю, деньги мужчина взял в кредит.

Со слов потерпевшего, на интернет-сайте погрузчик он заказал осенью, для покупки специально оформил кредит на 1 млн рублей. Деньги перевел поставщику. Потом с мужчиной связался продавец, который рассказал, что якобы находится во Владивостоке и из-за ограничений не сможет доставить технику из Японии. Пообещал, что свяжется с покупателем, когда ситуация стабилизируется.

- Таким образом выходил на связь еще пару раз. Со слов потерпевшего, он полностью доверился мошеннику, даже не подозревая об опасности. В полицию мужчина обратился тогда, когда абонентский номер перестал выходить на связь, - пишет ведомство.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ - мошенничество, совершенное в крупном размере.

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