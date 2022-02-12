Жительница Барнаула потеряла более 500 тысяч рублей, пытаясь защитить деньги

Чтобы сохранить деньги, звонивший сказал о необходимости оформить кредиты Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле девушка потеряла более 500 тысяч рублей, поверив мошенникам. Об этом сообщает региональное управление МВД.

– Как рассказала потерпевшая, ей позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что мошенники уже оформили кредиты и пытаются их обналичить, – пояснили в ведомстве.

Чтобы сохранить деньги, звонивший сказал о необходимости оформить кредиты и перечислить деньги на счет. Девушка, оформила займы на 80, 90, 120 и 250 тысяч рублей, а затем перевела деньги. В итоге она потеряла более полумиллиона рублей.

Когда горожанка поняла, что стала жертвой мошенников, то обратилась в полицию.