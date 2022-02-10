Диагноз по телефону. Оформить больничный в Алтайском крае теперь можно дистанционно

Если у человека появились признаки ОРВИ, ему нужно обратиться в колл-центр своей поликлиники Фото: Олег УКЛАДОВ

У жителей Алтайского края теперь есть возможность оформить больничный без посещения поликлиники. Диагноз пациенту могут поставить по телефону. Если болезнь протекала легко, и через неделю человек выздоровел – его также дистанционно выпишут. Подробнее о новом формате рассказали в региональном минздраве.

Все вопросы – по телефону

Дистанционно проконсультироваться с медиком и открыть листок нетрудоспособности могут пациенты с признаками ОРВИ в возрасте от 18 до 60 лет. Если заболевание протекает легко и нет тяжелых сопутствующих заболеваний, в поликлинику можно не приходить.

– При этом тяжесть течения заболевания может определить только медицинский работник, который будет общаться с пациентом. Он в соответствии с анкетой, которая разработана федеральными специалистами, задаст ряд вопросов, помогающих определить состояние больного, – пояснили в Минздраве.

Если у человека появились признаки ОРВИ, ему нужно обратиться в колл-центр своей поликлиники. Медработники после опроса запишет жалобы, соберет анамнез, поставит диагноз и назначит необходимые лекарства. При необходимости тут же оформят больничный на неделю.

Если через семь дней человек выздоровеет, то он также может позвонить в поликлинику и закрыть больничный.

Когда все же придется идти в поликлинику

Если по прошествии семи дней у пациента сохраняются жалобы, то необходима очная консультация врача. После осмотра медработник продлит больничный лист еще на неделю или поставит вопрос о госпитализации пациента.

– Для выписки на работу при этом, в случае если через семь дней течение заболевания прекратилось, отрицательный тест не требуется, при выздоровлении лист нетрудоспособности также будет закрыт дистанционно, – отмечают в Минздраве.

Такой порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что с 21 февраля QR-код можно будет получить на основе анализа на антитела.

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