Среднемесячная зарплата в Алтайском крае немного выросла

Средняя начисленная зарплата в Алтайском крае на ноябрь 2021 года составила 33 388 рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае немного выросла средняя заработная плата по итогам 11 месяцев 2021 года. Как пишет «Банкфакс», она увеличилась на 467 рублей.

– По данным органов статистики, средняя начисленная зарплата в Алтайском крае на ноябрь 2021 года составила 33 388 рублей, тогда как в октябре она была на уровне 32 921 рубля. Показатель вырос на 1,4 % по сравнению с предшествующим периодом, – пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алтайском крае медикам предлагают самые низкие зарплаты по стране. При этом спрос на медкадры в регионе остается самым высоким в Сибири.