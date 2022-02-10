Зарплаты алтайских медиков оказались самыми низкими по стране

Алтайскому краю не хватает почти 1,5 тысячи медиков Фото: Олег УКЛАДОВ

Зарплаты, которые предлагают Алтайским медикам, оказались самыми низкими в России. Об этом сообщают аналитики hh.ru.

– Самые высокие заработные платы медикам в 2021 году предлагали в Магаданской области (74 277 рублей) и в Москве (71 090 рублей), а самые низкие – в Алтайском крае (39 059 рублей) и в Самарской области (39 242 рубля), – рассказали исследователи.

При этом в крае наблюдается самая высокая конкуренция по кадрам в Сибири. На одно потенциальное место работы в регионе претендует лишь 0,7 кандидатов.

Напомним, ранее сообщалось, что Алтайскому краю не хватает почти 1,5 тысячи медиков