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Здоровье11 февраля 2022 13:10

На Алтае усилили работу горячей линии по коронавирусу

Увеличили число операторов
Герман Архаров
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К работе уже поочередно приступило 17 студентов

К работе уже поочередно приступило 17 студентов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Число звонков, поступающих на телефон горячей линии «122» в Алтайском крае продолжает расти. В связи с этим в Диагностическом центре, на базе которого работает «единый многоканальный номер», увеличивают число операторов. Об этом сообщает минздрав региона.

– В учреждении ежедневно наращивают число операторов, в том числе за счет привлечения студентов Барнаульского базового медицинского колледжа. К работе уже поочередно приступило 17 студентов, что позволило существенно сократить время ожидания ответа специалиста, – сообщает ведомство.

Позвонив по номеру «122», можно вызвать врача на дом, узнать информацию о результатах мазков (ПЦР) на СOVID-19, записаться на вакцинацию или в ковидную поликлинику центра. Кроме того можно дистанционно оформить больничный. Ранее мы подробно рассказывали о том, как именно это можно сделать.