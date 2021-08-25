Алтайскому краю не хватает почти 1,5 тысячи медиков

С каждым годом регион все больше нуждается в специалистах Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае дефицит медиков составил почти 1,5 тысячи человек. Об этом заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов во время интернет-форума.

В настоящий момент край нуждается в более чем 660 врачах и почти 800 сотрудниках среднего персонала.

- Сегодня в отрасли работает более 8 тысяч врачей и около 22 тысяч средних медицинских работников. Дефицит кадров, рассчитанный на объемы медицинской помощи и прикрепленное население, составляет по врачам 661 человек, по среднему медицинскому персоналу - 789 человек, - отметил министр.

Кроме того, 27% врачей и 17% среднего персонала – люди пенсионного возраста, поэтому с каждым годом дефицит кадров чувствуется все острее. Больше всего региону нужны терапевты, педиатры, анестезиологи, гинекологи, хирурги, неврологи и травматологи.