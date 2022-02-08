Жительница Барнаула перевела 19 тыс рублей мошенникам, продавая шапку

Объявление о продаже шапки за 2 500 рублей женщина разместила в интернете Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула, продавая норковую шапку в интернете, стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Полицейским женщина рассказала, что объявление о продаже шапки за 2 500 рублей разместила на бесплатном сайте. С ней через мессенджер связалась потенциальная «покупательница», которая попросила оформить доставку курьером и отправила ссылку на сайт.

- Введенная в заблуждение заявительница перешла по ссылке, ввела номер своей карты и код с обратной стороны, в результате чего произошло списание всех денежных средств с карты - 19 000 рублей, - пишет ведомство.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ - мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

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