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Общество7 февраля 2022 12:02

Многотысячный выигрыш барнаульской пенсионерки оказался “сыром в мышеловке”

Мошенники выманили у женщины 300 тысяч рублей
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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По данному факту было возбуждено уголовное дело

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула стала жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, ей пообещали большой выигрыш, но поговорка оказалась явью - бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

В отдел полиции обратилась женщина 1948 года рождения. По её словам, ей позвонил неизвестный и сказал, что она выиграла 750 тысяч рублей. Для этого всего лишь нужно было оформить сертификат легальности за 27 тысяч рублей.

- Однако после проведения указанной транзакции выигранные деньги она так и не получила. Мошенники стали повышать сумму лимита, необходимую для того, чтобы забрать выигрыш. Пенсионерка верила в данную историю до последнего перевода, - отметили в полиции.

Всего женщина сделала пять переводов на общую сумму 300 тысяч рублей, но долгожданного выигрыша она так и не дождалась. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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