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Здоровье8 февраля 2022 7:33

Алтайский Минздрав объяснил массовые закупки «Арбидола» для больных COVID-19

В регионе продолжат следовать методическим рекомендациям Министерства здравоохранения РФ
Антонина Лышова
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Данный препарат используют для лечения пациентов на дому

Данный препарат используют для лечения пациентов на дому

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжат покупать «Арбидол» для лечения больных COVID-19, следуя методическим рекомендациям Министерства здравоохранения РФ. Об этом «Банкфаксу» сообщили в региональном Минздраве.

В министерстве подтвердили, что данный препарат используют для лечения пациентов на дому. Его должны выдавать больным бесплатно.

- Несмотря на то, что в этом документе указано отсутствие доказательств эффективности и безопасности данного лекарства, его применение в регионе продолжится. Объемы последующих закупок и способ определения поставщика будет зависеть от текущей эпидобстановки и остатках на складах, - пишет издание.

Как пишет «Банкфакс», в конце 2021 года Минздрав Алтайского края закупил 645 тысяч капсул «Арбидола» на общую сумму 29,9 млн рублей.

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