Главный алтайский инфекционист назвал долю больных «омикроном» в регионе

Новый штамм переносится чаще всего в более легкой форме Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в ближайшие две-три недели ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет напряженный. Таким прогнозом с «Толком» поделился главный инфекционист региона Валерий Шевченко.

Инфекционист рассказал, что из 100% зараженных COVID-19 в Алтайском крае 40% болеют именно «омикроном». Со слов медика, этот штамм переносится чаще всего в более легкой форме или средней степени тяжести.

- Заболеваемость, которую сейчас определяет омикрон, имеет схожие черты с эпидемией гриппа, то есть такое же стремительное вовлечение в процесс детей и беременных, что характерно для гриппа последние годы. Все эти тенденции действительно дают возможность предполагать, что вырисовывается тенденция некой сезонной болезни, но так ли это будет, посмотрим, – отмечает инфекционист.

Отметим, что сейчас заболеваемость коронавирусом растет не только в столице региона, но и в районах. Больной «омикроном» может заразить до 100 человек.

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