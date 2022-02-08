В Алтайский край поступит 130 тысяч наборов лекарств для больных COVID-19

Лекарства поступят в регион на этой неделе Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край на этой неделе поступит 130 тысяч наборов лекарственных препаратов для лечения больных с COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения региона на оперативном совещании с губернатором 7 февраля, сообщает пресс-служба правительства.

- По словам министра здравоохранения края Дмитрия Попова, в конце прошлой недели подписано соглашение с Министерством здравоохранения России о выделении региону 125 миллионов рублей на приобретение лекарств для амбулаторного сегмента. Во второй половине текущей недели уже состоится поставка препаратов - порядка 130 тысяч наборов, - пишет пресс-служба.

Губернатор Виктор Томенко поручил проработать оперативную выдачу лекарств пациентам, так как многие жители региона жаловались, что препараты приходится ждать 5-7 дней после посещения врача или визита в поликлинику.

Напомним, ранее мы писали, что в Алтайском крае эпидемиологический порог превышен в четыре раза.

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