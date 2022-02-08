Погибшим в результате драки с боксером в Бийске был бывший омоновец

Драка произошла в баре Rocks

Стала известна личность погибшего в результате драки в бийском баре Rocks. Им оказался бывший сотрудник ОМОН Росгвардии (мы обратились в пресс-службу ведомства с просьбой уточнить дату увольнения, но ответ пока не получен). По одной из версий, 29-летний мужчина сам спровоцировал конфликт с профессиональным боксером, сообщил источник КП-Барнаул.

- Он вел себя вызывающе, пристально смотрел и не реагировал на замечания. Боксер нанес ему несколько ударов, омоновца госпитализировали, но врачи не смогли помочь – мужчина скончался 31 января в больнице, - рассказал собеседник.

Сейчас боксер находится в следственном изоляторе, он проходит подозреваемым по уголовному делу. В ближайшее время ему могут предъявить обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровье, повлекшее смерть человека).

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На записи этого момента не видно, но по словам очевидцев, омоновец "боднул" головой боксера и высказался нецензурной бранью. В настоящее время еще не готовы результаты судебной медицинской экспертизы, которая должна назвать точную причину смерти – мужчина мог пострадать, ударившись головой об пол во время падения (далее)