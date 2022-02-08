В Молодежном театре Алтая впервые покажут мюзикл

Команду постановщиков возглавит главный режиссер МТА - Алексей Серов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Молодёжном театре Алтая готовятся к премьере мюзикла “Фауст” композитора Александра Шевцова. В МТА впервые работают над таким жанром, сообщает пресс-служба администрации Барнаула. Первые показы состоятся 18, 19 и 20 марта.

Над мюзиклом работает хореограф-постановщик – заслуженный деятель искусств России из Москвы Николай Андросов, художником-постановщиком - Илья Кутянский из Москвы и многие другие столичные профессионалы. Отметим, что возглавит команду постановщиков главный режиссер МТА - Алексей Серов.

- Фауст – реальный человек, живший в XVI веке и ставший легендой. О нём написано более 30 литературных произведений. Самым великим считается роман Гёте. Именно он ввёл в сюжет Маргариту, в которую влюбляется главный герой. Наш финал будет отличаться от того, что написано в произведении немецкого писателя, - рассказывает режиссер.

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