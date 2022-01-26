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Звезды26 января 2022 6:00

Молодежный театр Алтая адаптирует спектакли для слепых зрителей

Они будут воспринимать на слух все то, что происходит на сцене
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Первые адаптированные постановки пройдут уже весной

Первые адаптированные постановки пройдут уже весной

Фото: Олег УКЛАДОВ

Молодежный театр Алтая открывает новое направление деятельности: теперь его постановки смогут посещать слабовидящие и полностью незрячие зрители. Такое в нашем регионе происходит впервые.

МТА стал обладателем гранта, выделенного в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Суть проекта заключается в том, что театру выделяется специальное оборудование, благодаря которому зрители с ограниченными возможностями здоровья смогут посещать постановки и понимать, что происходит на сцене.

- Специальное оборудование выглядит так: это радиоприемники с наушниками, которые на входе выдаются зрителю, а также радиопередатчик – по сути это микрофон в который тифлокомментатор в режиме реального времени наговаривает то, что происходит на сцене. То есть это будет даже не запись, такого сделать в рамках театра невозможно, это же не кино: иногда один и тот де монолог может длиться минуту, а может и больше. Так что должно быть постоянное присутствие человека на площадке, - рассказывает заведующий литературной частью Молодежного театра Алтая Станислав Хазиев.

Над «расшифровкой» спектаклей работает специалист из Новосибирска Марина Копысова. Она окончила Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала Всероссийского общества слепых «Реакомп». Сейчас ей передали видеозаписи нескольких постановок и она занимается их адаптацией. В театре говорят, что Копысова уже не раз готовила тифлокомментарии к постановкам театров Сибири, так что опыт имеется.

Что очень важно: Благотворительный фонд в рамках грантовой поддержки не только предоставляет театру оборудование, в нее еще входит оплата работы тифлокомментатора и даже билета для незрячего зрителя. То есть по сути, люди с проблемами со зрением смогут совершенно бесплатно посещать театр. Никакие документы или залог на время пользования оборудованием также не потребуется. Единственное ограничение – не больше 20 зрителей на один спектакль, так как именно столько аудиоприемников получит МТА.

- В данном направлении мы работаем со Специальной коррекционной школой для слепых и слабовидящих детей, с краевой библиотекой для незрячих, а также со Всероссийским обществом слепых. Когда мы будем планировать показ, то свяжемся с ними и пригласим на постановку, - говорит специалист театра. – Мы рассчитываем, что оборудование поступит в конце марта, либо в начале апреля, и мы уже сможем показать первые спектакли.

Адаптацию делают для постановок «Wonder boy», «Крахмальная, 92» и «Временно недоступен». Это первый этап, в который вступил МТА. В перспективе рассматривается возможность организации сурдоперевода спектаклей, и тогда ходить в театр смогут и люди с нарушениями слуха.

- Мы плотно работаем с разными социальными организациями. Мы понимаем, насколько важно организовывать безбарьерные условия для зрителей. Ведь многие люди в инвалидных колясках, те, кто не видит или не слышит, ни разу не были, ни в театрах, ни в кинотеатрах, ни в музеях. Это не правильно. Нам бы очень хотелось, чтобы наш зрительский охват был, как можно больше. Важно, чтобы люди с ограниченными возможностями понимали, что о них знают и заботятся, - говорит Станислав Хазиев.

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