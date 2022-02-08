Бийскую поликлинику №1 присоединили к Центральной городской больнице

Бийчанам станет проще записаться к узконаправленным специалистам
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Бийске с 1 февраля 2022 года поликлинику №1 присоединили к Центральной городской больнице. Об этом сообщает “Бийский рабочий”.
Главный врач ЦГБ Бийска Сергей Ковязин рассказал, что благодаря объединению, увеличится доступность медицинской помощи населению. Теперь бийчанам, например, станет проще записаться к узконаправленным специалистам, также пациенты будут получать быстрее результаты анализов.
- Ранее возникала необходимость направлять анализы в диагностический центр, а затем в ЦГБ. Сейчас все анализы, сдаваемые пациентами в Первой поликлинике, поступают в ЦГБ напрямую. Также сократились сроки инструментальных методов обследований, - отмечает главврач.
Отметим, что в ближайшее время будет подготовлено новое расписание приема врачей в объединенном медучреждении.
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