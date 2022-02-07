Взрывной рост: в Алтайском крае эпидпорог превышен в 4 раза

Количество вызовов скорой помощи только по Барнаулу составляет 1400 звонков в сутки Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом продолжает расти в Алтайском крае. Эпидпорог превышен в 4 раза, в сравнении с аналогичной датой прошлого года – в 3 раза. Темпы прироста в неделю составляют более 50%. Об этом стало известно на оперативном совещании, пишет пресс-служба краевого правительства.

Количество вызовов скорой помощи только по Барнаулу составляет 1400 звонков в сутки, по другим территориям края - до двух тысяч. Заболеваемость растет в других городах и районах Алтайского края.

Все больше заболевших фиксируют среди медиков. Серьезная ситуация в Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Славгороде, некоторых районах региона.

– Мы где-то частично, а где-то и полностью в этих учреждениях переформатируем коллективы. При этом еще и оказываем помощь в неотложном формате, - сказал глава алтайского минздрава Дмитрий Попов.

Пока загруженность коечного фонда в ковидных госпиталях растет не так сильно. Занят 81% коек, прирост за прошлую неделю – 305 пациентов.

Алтайскому краю выделят 125 млн рублей на покупку лекарств для амбулаторного сегмента. Во второй половине недели доставят 130 тысяч наборов.

– Деньги пришли, с лекарствами не должно быть проблем. Однако идет волна недовольства механизмами доставки, выдачи этих лекарств. Люди их долго ждут и получают на 5-7 день после того, как посетили врача или после визита в поликлинику, - отметил губернатор Виктор Томенко.

Также на совещании отметили, что в два раза по сравнению с прошлой неделей выросли темпы тестирования: в субботу, 5 февраля, сделано 676 тестов на 100 тысяч населения за сутки. Нормативный показатель превышен в два раза. В ближайшее время дополнительно купят тест-системы.

Напомним, за минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Алтайском крае увеличилось на 3653 человека. В госпиталях сейчас находятся 2238 пациентов с ковидом и 218 человек с вирусной пневмонией. В тяжелом состоянии находятся 324 пациента, 138 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

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