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Здоровье8 февраля 2022 1:55

В барнаульских магазинах каждый день проводят рейды по соблюдению ковидного указа

За прошлую неделю в Ленинском районе проверили 47 организаций
Антонина Лышова
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В ходе рейдов было выявлено всего два нарушения

В ходе рейдов было выявлено всего два нарушения

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле продолжаются ежедневные рейды по соблюдению ковидного указа предприятиями потребительского рынка. Только в Ленинском районе администрация и полиция провели 7 рейдов и проверили 47 организаций, сообщает пресс-служба мэрии.

В ходе рейдов было выявлено всего два нарушения. В одном из магазинов посетитель не надел маску, с ним на месте провели разъяснительную работу. В другой торговой точке обнаружили продавца без средств индивидуальной защиты, в отношении предпринимателя составили акт выявления административного правонарушения по ст.20.6.1.

- Также проведено обследование торговых и торгово-развлекательных центров района по контролю за проверкой наличия QR-кодов при входе в торговый центр, нарушения не выявлены, - отмечает пресс-служба.

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