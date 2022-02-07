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Общество7 февраля 2022 9:50

Первого замглавы Белокурихи будут судить за взяточничество

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Алтайскому краю
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Алтайскому краю

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Алтайскому краю

Фото: Олег УКЛАДОВ

Первый заместитель главы администрации Белокурихи пойдет под суд по обвинению в получении взятки. Как сообщили в пресс-службе управления следкома по Алтайскому краю, расследование дела завершено.

Следствие полагает, что в августе 2018 года администрация города-курорта и одна из компаний заключили договор по расчистке поросли и уборке валежника. Принимал работу сам чиновник: он проигнорировал обнаруженные недостатки и подписал акты о приемке.

-За данную услугу предприниматель предложил должностному лицу принять в качестве благодарности (взятки) стройматериал в виде профильного металлического листа в количестве 10 штук, стоимостью 23 370 рублей, на что чиновник ответил согласием, - отметили в следкоме.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Алтайскому краю. Во время предварительного следствия обвиняемый не признал свою вину, на его имущество наложен арест. Дело направлено в суд.

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