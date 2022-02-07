Экс-владелица частного медцентра в Барнауле провернула аферу почти на 74 млн рублей

Ей удалось обмануть потерпевших на 73,8 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле бывшую владелицу частного медцентра признали виновной в многомиллионном мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, ей удалось обмануть потерпевших на 73,8 млн рублей.

По данным следствия, в 2013 году женщина решила организовать бизнес и открыть частный медицинский центр в городе. Для этого с января 2013 по март 2017 года она взяла от трех директоров коммерческих предприятий 78 млн рублей. Деньги ей предоставили в виде займа и в счет оплаты 1/3 долей в уставных капиталах медцентра.

- При этом ни один из сроков возврата суммы займов, обозначенных женщиной в договорах и расписках, не был ею исполнен. Осужденная по истечению срока исполнения взятых на себя обязательств каких-либо действенных мер к их фактическому исполнению не принимала, постоянно ссылаясь на различные причины: вложение денег в медоборудование, раскрутку работы медицинского центра и прочее, - отметили в следкоме.

Также она в 2016 году попросила знакомую взять кредит и заверила, что сама будет вносить платежи, однако после нескольких выплат она перестала это делать. Ущерб потерпевшей оценили в 1,1 млн рублей.

Женщина свою вину так и не признала. Суд назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.