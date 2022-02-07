Больше 3,6 тысячи новых случаев ковида зарегистрировали на Алтае

В госпиталях сейчас находятся 2238 пациентов с ковидом и 218 человек с вирусной пневмонией
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае за минувшие сутки подтвердили 3653 новых случая заражения ковидом. Как сообщает краевой оперштаб, за все время пандемии заразились 151327 человек.
Общая статистика по заболеваемости на 7 февраля выглядит следующим образом:
- 151327 зараженных;
- 112896 выздоровевших;
- 8978 умерших: 7508 - от ковида; 1470 - по иным причинам.
Прививается в настоящий момент 1299526 человек, в том числе 1504 ребенка от 12 до 17 лет. Известно, что 72302 человека уже получили первую прививку, 1147367 - привиты полностью, 79857 - ревакцинировались.
В госпиталях сейчас находятся 2238 пациентов с ковидом и 218 человек с вирусной пневмонией. В тяжелом состоянии находятся 324 пациента, 138 из них подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 47 бессимптомников и 498 пациентов с вирусной пневмонией. Свободными остаются 704 койки.
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