В Бийске люди выстраиваются в очереди за бесплатными лекарствами от ковида

Волонтеры не успевают развозить препараты Фото: Анна Перевощикова

В Бийске больные с коронавирусом выстраиваются в очередь за бесплатными лекарствами от коронавируса. Как сообщает “Бийский рабочий”, волонтеры не успевают развозить препараты, поэтому людям даже с положительным тестом предложили ехать за лекарствами самим.

- Ладно, это я приехала с АБ на машине, но не у всех есть свой транспорт. А если больной человек, да еще едет на общественном транспорте? - говорит бийчанка, которая поделилась снимком очереди у одной из поликлиник.

Как уже ранее сообщалось, медики и волонтеры не справляются с наплывом пациентов. Читательница “Комсомолки” Евгения рассказала, что и в Барнауле поликлиники предлагают пациентам самим подъехать за лекарствами.

- Положительный результат теста пришел еще 2 февраля, до сих пор - ни звонка врача, ни лекарств. Сегодня позвонила в колл-центр, там предложили попросить родных или друзей с моим паспортом приехать в поликлинику, чтобы быстрее получить лекарства, или ждать, пока их привезут волонтеры, - отметила женщина в разговоре с корреспондентом.

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Такие данные следуют из опроса региональных общественников (подробнее)