На Алтае больше 70% больных ковидом не получили бесплатные лекарства

Людям пришлось самостоятельно идти в аптеку и закупать препараты Фото: Анна Перевощикова

72% жителей Алтайского края, которым были положены бесплатные лекарства для лечения ковида, так и не дождались долгожданного пакета с препаратами. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта, об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса.

- Особенно острый дефицит лекарств для амбулаторных больных COVID-19 складывался в Алтайском крае минувшей осенью. Мы обратились в региональный минздрав и выяснили причину — к нам долго «шли» деньги из федерального бюджета на закупку лекарств, - рассказал руководитель реготделения ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Судя по ответам респондентов, 42% из числа тех, кто не получил лекарства, решили самостоятельно идти в аптеку, еще 12,6% решили не приобретать препараты за свой счет.

В аккаунтах городских и районных поликлиник регулярно появляются вопросы о том, как получить бесплатные лекарства, и кому они положены. Также люди интересуются, что делать, если пакет так и не принесли. Но, как отметил главврач барнаульской поликлиники №14 Дмитрий Денисов на своей странице в инстаграме, зачастую люди сами виноваты в том, что так и не дождались лекарств.

- Это - всего лишь три из нескольких десятков коробок с лекарствами, которые волонтеры сегодня повезут к пациентам с подтвержденным коронавирусом. Однако примерно половина содержимого вернется обратно в поликлинику. Потому что волонтеры не застанут дома тех, для кого данные лекарства предназначены. К сожалению, такие случае не единичные, а уже массовые, - пишет Денисов под постом с фотографией препаратов.

Врач обратился к пациентам и заявил, что время доставки лекарств нельзя скорректировать или подстроить. Кроме того, медучреждениям стоит огромных сил найти волонтеров и автомобили для развоза противоковидной “аптечки”. Все лекарства, которые возвращаются обратно в стены поликлиники, нужно выверить, проверить адреса получателей - а это, по большому счету, лишняя работа, которую вынуждены проводить медики в это непростое время.

- Уважаемые пациенты, если вы с диагностированным ковидом не находитесь дома, не нужно потом звонить в поликлинику и мучать операторов колл-центра вопросом: “Где мое лекарство, за которым я не могу прийти сам, так как обязан не выходить из своей квартиры”, - подчеркнул врач и добавил, что волонтеры выезжают на адрес всего раз, после этого препараты можно забрать самостоятельно, придя в поликлинику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Клич о помощи: в Барнауле ищут автоволонтеров для развоза медиков по вызовам

Никто не ожидал такого роста числа больных, система не справляется (подробнее)