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Общество2 февраля 2022 4:00

Травмпункты Барнаула ломятся от жертв гололеда

В январе число поступивших в сутки за сутки могло доходить до 180 человек
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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До сих пор подтягиваются пациенты, которые получили травмы еще на новогодних каникулах

До сих пор подтягиваются пациенты, которые получили травмы еще на новогодних каникулах

Фото: Олег УКЛАДОВ

В травмпунктах Барнаула до сих пор не сокращается наплыв пациентов. Как пишет «Толк», ежедневно в краевую больницу скорой медпомощи №2 поступает по 70-100 с различными травмами. До сих пор подтягиваются пациенты, которые получили травмы еще на новогодних каникулах.

По словам заведующего травматолого-ортопедическим отделением БСМП № 2 Александра Вайнтруба, в январе число поступивших в сутки могло доходить до 180 человек.

– Естественно, такой объем пациентов обслужить нереально. У нас в помещении травмпункта негде было присесть. Люди стояли в очереди часами, – рассказал Александр Вайнтруб.

Напомним, БСМП №2 образовалась в результате объединения горбольниц №11 и №12. Помимо жителей Барнаула, там принимают пациентов из Новоалтайска, Первомайского, Павловского и Шелаболихинского районов.

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