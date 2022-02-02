Травмпункты Барнаула ломятся от жертв гололеда

До сих пор подтягиваются пациенты, которые получили травмы еще на новогодних каникулах Фото: Олег УКЛАДОВ

В травмпунктах Барнаула до сих пор не сокращается наплыв пациентов. Как пишет «Толк», ежедневно в краевую больницу скорой медпомощи №2 поступает по 70-100 с различными травмами. До сих пор подтягиваются пациенты, которые получили травмы еще на новогодних каникулах.

По словам заведующего травматолого-ортопедическим отделением БСМП № 2 Александра Вайнтруба, в январе число поступивших в сутки могло доходить до 180 человек.

– Естественно, такой объем пациентов обслужить нереально. У нас в помещении травмпункта негде было присесть. Люди стояли в очереди часами, – рассказал Александр Вайнтруб.

Напомним, БСМП №2 образовалась в результате объединения горбольниц №11 и №12. Помимо жителей Барнаула, там принимают пациентов из Новоалтайска, Первомайского, Павловского и Шелаболихинского районов.