Вторая «горка». Зачем в Барнауле объединили горбольницы №11 и №12

Новая больница скорой медицинской помощи Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 января в Барнауле объединили горбольницы №11 и №12 в одно медучреждение – новую больницу скорой медицинской помощи (БСМП №2). Зачем краевой столице новый пункт для оказания экстренной помощи и как его появление повлияет на врачей и пациентов – в материале КП.

Одна больница не справляется

Руководителем нового медучреждения назначили главврача горбольницы №12 Александра Берестенникова. По его словам, необходимость в БСМП №2 назрела давно, так как первая «горка» уже не может покрывать весь объем экстренной помощи. Город разросся в сторону Павловского тракта, в районе ТРЦ «Арена» появилось множество новостроек, некоторые районы присоединили к барнаульской зоне по оказанию экстренной помощи.

Новая больница скорой медицинской помощи Фото: Олег УКЛАДОВ

– Транспортная доступность и коечный фонд в первой горбольнице не соответствует потребностям к медпомощи населения Барнаула. В условиях экстренной помощи основное пациент в течение 20 минут должен быть доставлен в больницу, в течение часа ему должен быть поставлен диагноз и оказана помощь. Если человек живет в районе «Арены», как он приедет за это время в БСМП №1? Это долго, мы теряем время и, соответственно, рискуем жизнью и здоровьем пациента. Это не ноу-хау Алтайского края. Во всех крупных городах применяют территориальный принцип, – рассказал главврач Александр Берестенников.

Все в одном месте

В объединенной больнице будут работать около 2,5 тыс. сотрудников. Общий коечный фонд составит 790 коек без учета ковидного госпиталя. В ближайшие годы между зданиями горбольниц №11 и №12 планируют построить объединяющий корпус.

– У нас будет полноценный набор отделений. Основная цель – чтобы пациент заехал в больницу, где ему могли бы оказать помощь по разным профилям, – отмечает Берестенников. – Например, у пациента изначально может быть заподозрен панкреатит, а в процессе диагностики выясняется, что у него инфаркт. Чтобы никуда его не перевозить, ему тут же смогут оказать кардиологическую помощь.

Новая больница скорой медицинской помощи Фото: Олег УКЛАДОВ

На сегодняшний день в больнице работают хирургическое, неврологическое, урологическое и другие отделения. В ближайших планах – запустить в БСМП №2 отделение сосудистой хирургии.

В новом корпусе построят приемно-диагностическое отделение и единый большой операционный блок. Причем операционные будут универсальны, чтобы проводить в них процедуры пациентам с различными патологиями.

– Очень многих волнует вопрос, останется ли плановая помощь в том объеме, которая была сейчас. Наша задача – сохранить то, что есть, и приумножить, добавив экстренную помощь. Плановая помощь будет сохранена, – заверил Берестенников.

Вместе с новым корпусом количество мест в больнице увеличится до 1200-1300, и БСМП №2 станет крупнейшей больницей края с широким спектром оказания медпомощи.

Новая больница скорой медицинской помощи Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая больница скорой медицинской помощи Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая больница скорой медицинской помощи Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая больница скорой медицинской помощи Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая больница скорой медицинской помощи Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая больница скорой медицинской помощи Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая больница скорой медицинской помощи Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая больница скорой медицинской помощи Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая больница скорой медицинской помощи Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая больница скорой медицинской помощи Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая больница скорой медицинской помощи Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая больница скорой медицинской помощи Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая больница скорой медицинской помощи Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая больница скорой медицинской помощи Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая больница скорой медицинской помощи Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая больница скорой медицинской помощи Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая больница скорой медицинской помощи Фото: Олег УКЛАДОВ

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