11 алтайских школ полностью перевели на дистант из-за ковида

Если около 20% детей нет, школа переводится на удаленное обучение Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за роста числа заболевших коронавирусом в Алтайском крае 11 школ полностью перешли на дистанционное обучение. Об этом на совещании правительства региона рассказала замминистра образования и науки Алтайского края Галина Синицына.

– Сегодня идет самоопределение каждого образовательного учреждения по проценту отсутствующих детей по ковиду или ОРВИ. Если около 20% детей нет, школа переводится на удаленное обучение. У нас большее количество заболевших детей, конечно, в городах, особенно в Барнауле. Поэтому нам рекомендовали активнее использовать разобщенный режим обучения детей, – отметила замминиста.

В смешанном режиме обучение проводят в 409 школах Алтайского края, то есть у 19% учащихся. В детсадах на карантин отправили 4% детей, в учреждениях среднего профессионального образования удаленно учатся 4% студентов.

Напомним, общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае с начала пандемии превысило 132,5 тыс. человек. За последние дни в регионе выявили рекордное число новых случаев: только сутки 31 января – 1289.