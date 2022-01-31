Почти 1300 случаев коронавируса за сутки выявили в Алтайском крае

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 1289 новых случаев заболевания Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае растет в геометрической прогрессии и по данным на 31 января 2022 года в регионе зарегистрировано почти 1300 новых случаев заражения.

- За минувшие сутки в крае зарегистрировано 1289 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией, - сообщает оперштаб.

За все время наблюдения в Алтайском крае официально диагноз был подтвержден у 132 806 человек. Из них выздоровели 110 072 (+70 за сутки). Умерли 8 818 (+24).

На лечении в госпиталях остаются 1610 человек с подтвержденным диагнозом, а также 181 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

- Количество тяжелобольных – 321, из них подключено к аппаратам ИВЛ –146, - также добавляет источник.