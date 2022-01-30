Барнаульский планетарий откроется в новом здании 12 февраля

Зал рассчитан на 45 мест, в нем установлено современное оборудование с качественным звуком и видео Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Барнаульский планетарий откроется в здании бывшего кинотеатра “Родина” 12 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Можно будет посетить пока только один из залов - для демонстрационных показов.

Напомним, что зал рассчитан на 45 мест, в нем установлено современное оборудование с качественным звуком и видео, оптико-механический аппарат Цейс интегрирован с цифровой системой.

- Имитировать звездное небо будет вакуумный купол – алюминиевый каркас с двумя экранами, внутренним и внешним, - отмечают в пресс-службе.

На данный момент уже приступили к завершению оборудования зала - научно-популярного кино, затем начнут ремонтировать второй этаж, реставрировать фасад здания и благоустраивать прилегающую территорию. В планах не только отремонтировать здание, но и создать востребованный контент, а также привлечь новых специалистов.

- Планетарий и в прежние времена был интересен и востребован жителями города. Уверен, что благодаря обновлению, использованию современных технологий и оборудования желающих провести здесь свой досуг с пользой станет значительно больше, - отмечает мэр Барнаула Вячеслав Франк.

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