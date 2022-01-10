В Барнауле после ремонта открывают планетарий с уникальным оборудованием

Новый планетарий откроется в феврале Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Накануне в Барнауле состоялось техническое открытие планетария, а уже в скором времени он начнет работать в полную силу.

Эпопея с переездом, которая длилась много лет, наконец-то завершена. Завершен и ремонт в здании, где теперь будет располагаться барнаульский планетарий – ему выделили помещение бывшего кинотеатра «Родина», где еще совсем недавно гостей принимал театр кукол «Сказка». Но и у последнего с прошлого года есть свой дом – труппа вернулась на улицу Пушкина, 41.

Первым, кто оценил масштаб проведенных работ в планетарии, стал глава города Барнаула Вячеслав Франк со своим внуком Артемом, а также ребята из многодетных семей. Специально для них провели мини-экскурсию и тестовый показ образовательных программ. В мэрии подчеркивают, что для того чтобы горожане снова смогли смотреть на звезды, пришлось капитально отремонтировать зрительный зал, кровлю, вентиляцию и пожарную сигнализацию. Помимо этого приобретена новая мебель и смонтировано уникальное оборудование, солярный телескоп и пульт лектора.

Посещать лекции одновременно смогут 45 человек – по количеству посадочных мест. Кстати, что интересно: благодаря современной технике, барнаульский планетарий стал единственным в России в своем роде, кто может демонстрировать образовательные программы в 3D формате.

- У нас полностью интерактивный купол, и есть возможность пригласить любого российского ученого для проведения лекций в нашем планетарии. У нас есть специальное оборудование - симулятор звездного неба, есть возможность в режиме реального времени увидеть небесные объекты, а также посмотреть на них в прошлом и будущем времени, - рассказал директор планетария Павел Ягодкин.

По словам Вячеслава Франка, на переезд планетария, а, равно как и на ремонт здания, на оборудование и прочее, было потрачено около 18 миллионов рублей из бюджета города, и хочется верить, что это только первый шаг для развития.

- Есть перспективы развития учреждения, которые потребуют дополнительных вложений, но это необходимо, чтобы развивать интерес к образованию, астрономии, тайнам вселенной у детей и взрослых. В этом году будет разработана проектно-сметная документация на ремонт и оснащение второго зала и холла, с учетом установки современного мультимедийного оборудования, - говорит Франк.

Кроме того, власти краевой столицы намерены привести в порядок фасад бывшего кинотеатра и прилегающую территорию.

Кстати, по мнению Вячеслава Франка, в плюс должно сыграть и территориальное расположение планетария – теперь он в центре, с удобной транспортной доступностью. Так что число посещений может возрасти. А его близость к кластеру «Барнаул - горнозаводской город», позволит внести его в туристско-экскурсионную карту.

- После проведения всех работ планируется открытие интерактивного музея астрономических и астрофизических явлений, музея истории космонавтики, учебных помещений для кружковой работы с детьми, - также добавил председатель комитета по культуре города Валерий Паршков.

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